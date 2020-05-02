Sokağa çıkma kısıtlamasında 'ihtiyaç' molası - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde evcil hayvanları olan Antalyalılar, köpeklerinin günlük ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı. Maske takarak sokağa çıkan hayvanseverler, köpeklerinin ihtiyaçlarını gidermesinin ardından hızla evlerine döndü.

Işıklar Caddesi'nde 2 köpeğiyle birlikte evinden çıkan Engin Balkaya, cadde boyunca yürüyüş yaptı. İki köpeğinin ihtiyaçlarını gidermesini beklediğini belirten Balkaya, "Evde kesinlikle doğal ihtiyaçlarını gidermiyorlar. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sokağa çıkmaları gerekiyor. Aksi takdirde sinirli oluyorlar. Bu nedenle evimin önünde yarım saat dolaştırıyorum" dedi.Karaalioğlu Parkı yanında pansiyon işletmeciliği yapan Sezai Kaya da köpeğini ihtiyaç gidermesi için parka götürdü. Köpeğini yürüttüğünü söyleyen Kaya, "15 dakika bize yetiyor. Hemen eve geri döneceğiz" diye konuştu.