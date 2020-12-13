Sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci gün - Son Dakika

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da sürdü. Cuma günü akşam 21'de başlayan ve ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık pazartesi sabah 5'te sona erecek. Bu sabah birçok şehirden yine aynı manzaralar yansıdı. İstanbul'da yollar boştu. Pazar yoğunluğuyla ünlü noktalar ıssız kaldı.

Kısıtlama boyunca polis ekipleri de aralıksız mesai yaptı. Kuralları ihlal edip sokağa çıkanlara cezai işlem

uygulandı. Bursa'da ise kısıtlamaya rağmen bir gup çocuk halı sahada top oynamaya çıktı. Çevredekilerin durumu polise haber vermesiyle ekipler sahaya baskın düzenledi. Polis araçlarını fark eden yaklaşık 20 çocuk bir anda halı sahadan çıkıp kaçmaya başladı.

O anlar dışarıdaki bir başka genç tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.

-İHA-