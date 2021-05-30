SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA İZİN BELGESİZ VE EMNİYET KEMERSİZ ARAÇ KULLANANLARA CEZA - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesiz araç kullananlara ve izin belgesi olduğu halde emniyet kemeri takmayanlara ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma günü saat 21.00'dan itibaren başlayan ve pazartesi saat 05.00'a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürdü. Firuzköy Mahallesi'nde oluşturulan denetim noktasında Esenyurt yönünden gelen araçlarda bulunanların izin belgeleri olup olmadığı kontrol edilirken aynı zamanda trafik kurallarına uyup uymadıkları da denetlendi.

Emniyet kemeri takmadan araç kullanırken durdurulan bir sürücü küçük esnaf olduğunu, kaymakamlığa başvurduğu halde kısıtlamada dışarı çıkıp çalışma izin belgesi verilmediğini belirtirken, kendisine emniyet kemeri takmadığı için 144 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan hakkında 3 bin 460 lira idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Bir başka araç sürücüsü ise otomobiline yakıt almak için dışarı çıktığını söyledi. Bu sürücü hakkında da tutanak hazırlandı. Denetim noktasında durdurulan bir sürücü, müteahhit olduğunu belirterek sokağa çıkma izin belgesini gösterirken, emniyet kemeri takmadan araç kullandığı gerekçesiyle 144 lira trafik cezası kesildi.