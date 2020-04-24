Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu

Kısıtlamaya önceden hazırlanan vatandaşlar market önlerinde kuyruk oluşturmadı

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların alışverişlerini yapmaları için verilen izin saatlerinde market ve bakkalların yolunu tuttu. Dükkanların önlerinde çoğunlukla kuyruk oluşmazken alışverişler ise sosyal mesafe kuralına göre yapıldı.

Kentte 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçütte yasağa riayet ettikleri gözlenirken, dün ve bugün verilen 09.00-14.00 saatlerinde arasındaki evlere yakın olan market ve bakkaldan alışveriş izninde vatandaşlar marketler önünde zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Alışverişler belirlenen sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirildi. Denizlililer'in büyük ölçüde kurallara uygun olarak alışverişlerini yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Ramazan ayı ile birlikte eksiklerini tamamlamak için sokağa çıkan vatandaşların büyük ölçüde gıda ve içecek gibi ürünler aldıkları gözlendi.

"İnsanlar ramazana hazırlık açısından daha çok alışveriş yaptı"

Bir markette kasiyer görevlisi olan Ayşegül Şakır birkaç gündür yoğunluğun olduğunu ve vatandaşların daha önceden alışverişlerini tamamladığını söyledi. Şakır, "Yoğunluğumuz vardı sosyal mesafemizi koruyarak alışverişlerini yapmalarını sağlıyoruz. Saat 9'da açılıyordu 14.00'de kapanışımızdı hafta sonu 2 gün kapalıyız. Alışveriş yoğunluğu daha da arttı insanlar ramazana hazırlık açısından daha çok alışveriş yaptı" şeklinde konuştu.

"Endişe ile sosyal mesafeye uymaya biliniyor"

Market alışverişi yapan Selim Koçman, "Ramazan geldiği için ramazan ihtiyaçlarımızı aldık. Gıda ve ihtiyacımız olan temizlik malzemelerini aldık. Sosyal mesafe zaman zaman korunuyor, uymayanlar da oluyor tabii ki insanlar ramazan ayı geldiği için telaş içerisinde genellikle uyanlarda oluyor ama aceleye getiriyorlar alışveriş yaparken bazı ürünler kalmayabilir endişesi ile sosyal mesafeye uymayabiliyor" dedi.