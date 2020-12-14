Sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polis ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma ve polis yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarıyla ekmeğini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması ve soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için Erzincan ve ilçelerinde görevlendirilen ekipler, kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdiler. Tedbirler dolayısıyla sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına yetişen ekipler, hayvan severlerden de büyük takdir topladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten ekipler, "Sokaktaki dostlarımızın aç kalıp soğuk kış günlerinde mağdur olmaması için mama dağıtımı yapıyoruz. Yasaklardan dolayı sevimli dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya özen gösteriyoruz. İl genelinde dört bir yana kedi ve köpek mamalarımızı bırakarak mağduriyetlerini bu zorlu günlerde gideriyoruz" dedi.

Çayırlı'da da güvenlik güçlerinin sokak hayvanlarıyla ekmeklerini paylaşması fotoğraf karelerine yansıdı. - ERZİNCAN