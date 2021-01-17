Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehane bodrumunda kumara ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehane bodrumunda kumara ceza yağdı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çilingir yardımı ile girilen bir kahvehanenin bodrum katında alkol kullanıp, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişi ile işyeri sahibine toplam 89 bin 75 lira para cezası kesildi. Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir kahvehanenin bodrum katında kumar oynandığını belirledi. Dün gece yarısı kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, zili almalarına rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren polis, ikeride alkol kullanıp, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumarda kullanılan çeşitli renklerde toplam 166 kumar pulu ve 125 deste iskambil kağıdına el konuldu. Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye Kabahatler Kanuna göre 11 bin 25 lirası kumar oynamak, 28 bin 350 lirası da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 39 bin 375 lira para cezası kesildi. 52 yaşındaki kahvehane sahibi M.T.'ye ise kumara yer temin etmek, içki satışı yapmak ve sigara yasağına uyulmaması nedeniyle toplam 49 bin 700 TL para cezası kesilip, hakkında adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ,