Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehaneye giden 50 kişiye para cezası - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehaneye giden 50 kişiye para cezası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 50 kişiye idari para cezası kesildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 50 kişiye idari para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama kapsamında Bayraktepe, Uludere ve Nuriye mahallelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, bölgede bulunan iki kahvehanede 50 kişinin olduğunu tespit etti. Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 kişiye toplam 46 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PKK ile kol kolayız" mesajı veren ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik?

Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak

Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı

Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı

Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı

Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor