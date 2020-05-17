Sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı hesaplaşma - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı hesaplaşma

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı. Tartıştığı kişiyi vuran şahıs elinden tüfeği bırakmadı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay Mudanya ilçesi Güzelyalı eğitim mahallesi akasya sokak'ta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen kavgada tüfekle bir kişi ağır yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 16 Mayıs Cumartesi günü ikindi vakti yaşanan sokak ortasındaki hesaplaşmada, elinde tüfek bulunan E.T adlı kişi etrafa hakaretler ederken, O.A'ı yaraladı. Evinin önünde yere yığılan şahsa, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, yaralı şahıs O.A. Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Korku dolu anların yaşandığı olayın görüntüleri, sokağı gören bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmeyen olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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