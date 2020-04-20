Sokağa çıkma kısıtlamasında Karatepe'de 325 ailenin ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 325 ailenin yardımına koşarak temel ihtiyaçlarını karşıladı.



Karatepe'de korona virüs önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde gece-gündüz devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile cumartesi-pazar günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü görevlerinin başında olarak vatandaşların çağrılarını karşılıksız bırakmadı. Belediye ekipleri market alışverişi, ilaç temini, gıda yardımı, yaşlı sağlık hizmetleri, medikal malzeme temini, hastaneye ulaşım ve sıcak yemek hizmetleri olmak üzere toplamda 325 ailenin yardımına koştu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Sadece fiziki yardımlar değil vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise o alanda yeni yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki gerek hükümetimiz, gerekse de yerel yönetimler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu sadece kurumların tedbir ve çalışmalarıyla aşılabilecek bir süreç değil. Herkese önemli görevler düşüyor ve en önemlisi de bu süreçte evde kalmak. Vatandaşlardan tek isteğimiz zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve çıkmak zorunda olanların da maske takıp, sosyal mesafeyi korumaları. Güçlü devletimiz, güçlü belediyelerimiz her ihtiyacınıza yetişmeye çalışacaktır" dedi. - KOCAELİ