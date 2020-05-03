Son Dakika › 3. Sayfa › Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga ettiler ceza yediler - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga ettiler ceza yediler
6 saat önce
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kavga eden 5 kişi polise de mukavemet gösterince 3 bin 180'er lira ceza yazılıp gözaltına alındı.
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kavga eden 5 kişi polise de mukavemet gösterince 3 bin 180'er lira ceza yazılıp gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir kişi Koza Mahallesinde kavga olduğunu bildirdi. Polis olay yerine gittiğinde 1'i kadın 5 kişinin sokakta olduğunu gördü. Bunun üzerine polis sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek şahıslara evlerine gitmesi uyarısında bulundu. Bunun üzerine 5 kişi evlerinin önü olduğunu söyleyerek eve girmedi. Polis ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatıp evlerinin önü de olsa içeri girmeleri gerektiğini uyarısında bulundu. Buna rağmen şahıslar eve gitmeyip polise direndi. Polis güç kullanarak şahısları eve götürmek isteyince şahıslar polise mukavemette bulundu. Çıkan olaylarda polis 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca bu 5 şahsa sokağa çıktıkları için 3 bin 180'er lira para cezası kesti. Gözaltına alınan bir şahıs sokağa çıkmadıklarını evlerinin önünde olduklarını söylemesi dikkat çekti.
Bu arada, şahısların polis gelmeden önce bir biriyle kavga ettiği de öğrenildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz