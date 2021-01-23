Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı

23.01.2021 13:34

Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı Brezilya'dan, Belçika'dan safkan horozlar getirten Erkan Yıkıcı, mesai stresini horoz besleyerek, ötüşlerini dinleyerek attığını söyledi Yıkıcı, horoz hobisinin pandemi kısıtlamaları sürecinde kendisine ilaç gibi geldiğini anladı Irk...

Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı

Brezilya'dan, Belçika'dan safkan horozlar getirten Erkan Yıkıcı, mesai stresini horoz besleyerek, ötüşlerini dinleyerek attığını söyledi

Yıkıcı, horoz hobisinin pandemi kısıtlamaları sürecinde kendisine ilaç gibi geldiğini anladı

Irk horozun birine 3 bin Euro saydığını belirten Yıkıcı, "Eşin duymasın. Maaşımın çoğunu horozlara harcıyorum" dedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Erkan Yıkıcı, 5 yaşından beri hobi olarak horoz besliyor. Mesai dışında zamanının büyük bölümünü horozlarıyla geçiren Yıkıcı, "Onları ellerimle besliyorum, müzik dinletiyorum. Horozlarım ötünce ben de stres atıp huzur buluyorum" dedi.

Horozlarına müzik dinleterek vakit geçiren Yıkıcı, horoz sevgisi yüzünden eşi tarafından eve alınmadığı günler bile olduğunu söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve Ticaret Odası'nda çalışan Erkan Yıkıcı, hafta sonları 20'ye yakın horozu ve 60'ya yakın civcivi ile vakit geçiriyor. Özellikle safkan horozlar ile ilgilenen Yıkıcı, 3 bin Euro'ya aldığı yaklaşık 27 bin TL değerindeki horozu ve 20 horozuna gözü gibi bakıyor. Hepsine tek tek yem veren ve servet değerinde olan horozların bakımlarını hiç aksatmayan Yıkıcı, horozlarının müzik dinleyince daha güzel öttüklerini söyledi.

Horoz sevdalısı Kozanlı Erkan Yıkıcı, 5 yaşından beri horozlara heveslendiğini kaydederek, "O günden beri horozlarla vakit geçiyorum. Evin avlusunda bir daire vardı, onu yıktım kümes yaptım. Bunlarla vakit geçiriyorum. Mesaim bitince bunlarla vakit geçiriyorum. En güzel kan nerede var diye araştırıyorum. Bunu Brezilya'dan, diğerlerini Fransa'dan Belçika'dan getirdim. 20'ye yakın horozum 60 a yakın civcivim var. Mesaim bitince buraya geliyorum. Sabah 7'den gece 12'ye kadar bunlarla vakit geçiriyorum. Yemlerini veriyorum, temizliyorum, güzel vakit geçiriyorum. Onlara müzik dinletiyorum. Tellere koyuyorum, onları izliyorum ötüşlerini dinliyorum" dedi.

Pandemi öncesi sipariş verdiği bir horoz ve tavuğu gelene kadar büyük stres ve heyecan yaşadığını da anlatan Yıkıcı, "Onlara bebek gibi bakıyorum. Tavuklar tüylerini yolmuştu ilaç aldım bakıyorum. Buraya geliyorum, semaverimi yakıyorum. Horozlarımı tellere koyuyorum. Onlara Halil Bilgiç ve arabesk dinletiyorum. Müzik dinledikçe daha güzel ötmeye başladı tosunlarım" diye konuştu.

Horoz yüzünden bazı günler eşi eve almamış

Sevdiği arkadaşlarına civcivlerden hediye ettiğini de anlatan Yıkıcı, "Benim hayatımdaki hediye anlayışı horoz. Horoz hediye ediyorum. Bir gün Horozlara o kadar çok kaptırmış ki akşam 6 gibi arkadaşlarımla oturdum gece 3'te elimde horoz ile eve geldim. Eşim beni eve almadı. Horozla vakit geçirdiğim için eşimin böyle beni eve almadığı günler de oldu. Hanım duymasın masrafları çok. Maaşımın çoğu bunlara gidiyor. Buğday, mısır, ayçiçeği ile besliyorum. Fenni yem bir torba 200 TL oldu bir hafta gidiyor doktor bakımları ile birlikte oldukça masraflı" diye konuştu.

"Bunların sevgisi ayrı"

Horoz hobisi sayesinde İstanbul'dan Belçika'dan arkadaşlar edindiğini anlatan Yakıcı, "Bunlar beni dinlendiriyor, huzur veriyor. Mesainin stresini horozlarla atıyorum. Bugüne kadar bu tavuklarımdan ve horozlardan bir tanesini bile yemedim" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı

Brezilya, Belçika, Müzik, İlaç, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım
Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz         
14:41
ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi         
14:25
İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi         
14:03
'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı         
13:40
Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL         
12:39
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada         
10:49
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 14:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei