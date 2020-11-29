Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını

29.11.2020 12:51
Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte kapatılmış bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Manisa'nın Kula ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte kapatılmış bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslar, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, 3 şahsa toplamda 12 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün gece saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Çarıkballı Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarını aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.P.'nin (32) 2015 yılında kapatmış olduğu kahvehanesinde 2 kişi ile birlikte kumar oynadığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bahse konu adrese baskın düzenledi. Gece yarısı düzenlenen baskında jandarma ekiplerini fark eden şahıslar kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Alınan arama ve el koyma kararları kapsamında yapılan incelemelerde mekan sahibi M.P. ve S.Y. (52) ile A.K.'nin (44) kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynadığı tespit edildi. Kahvehanede bulunan 52 adet iskambil kağıdı ile okey taşlarına da Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla el konuldu.

Öte yandan, suçüstü yakalanan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince kişi başı bin TL olmak üzere 3 bin TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Şahıslara toplamda 12 bin 450 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - MANİSA

Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını
Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını
Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını - Son Dakika


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