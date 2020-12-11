Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken yakalanan 35 kişiye 263 bin lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen daha önceden mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile kumar oynama suçlarından toplam 263 bin 375 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde daha önceden kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 35 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 35 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ile kumar oynama suçlarından toplam 263 bin 375 lira cezası uygulandı.İş yerinin sorumlusu olduğu belirlenen M.C. hakkında ise mühür bozmak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından soruşturma başlatıldı.