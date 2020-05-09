Sokağa çıkma kısıtlamasında Mahmutbey Gişeleri'nde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

- Sokağa çıkma kısıtlamasında Mahmutbey Gişeleri'nde uzun kuyruklar oluştu

Polis ekipleri izinsiz dışarı çıkan sürücülere göz açtırmadı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Mahmutbey Gişeleri'ne kurulan denetim noktasında uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, izin belgesi olmadan dışarı çıkan sürücülere fırsat vermedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaşları tespit etmek için polis ekiplerince Mahmutbey Gişeleri'nde denetim noktası oluşturuldu. Uzun kuyrukların oluştuğu denetim noktasında polis ekipleri, arabaları çevirerek sürücülere kısıtlama kapsamında dışarı çıkabilmelerine ilişkin izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olmayan sürücülere cezai işlem uygulayan polis ekipleri, izinsiz çıkan sürücülere göz açtırmadı.

Trafikte kalan sürücü Düzgün Kaya, "Çok ilginç. İnsanların bu kadar işi gücü olmasına şaşırdım. Biz işimizden dolayı iznimiz olduğu için çıktık" ifadelerini kullandı.

10 dakikadır trafik kuyruğunda beklediğini söyleyen Barış Asrak, "İzinsiz insanların geçmemesi sokağa çıkmaması lazım. O anlamda yapacak bir şey yok. Bekliyoruz" dedi.