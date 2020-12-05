Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler

05.12.2020 12:31
Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler, System.String[]

ÇANAKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından martılara ekmek atıp, besledi.

ÇANAKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından martılara ekmek atıp, besledi.

Çanakkale'de kordon boyunun sembolu haline gelen ve yaz kış burada yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ekmek ile simit atılarak karınları doyurulan martılar, sokağa çıkma kısıtlamasında da aç kalmadı. Kısıtlama nedeniyle evlerinde bulunan bazı duyarlı vatandaşlar, balkonlara çıkıp martılara ekmek attı. Güzel havanın hakim olduğu kentte özellikle deniz manzaralı evlerde oturan vatandaşlar balkonlara çıkarak etrafı izledi.

Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'taki bir apartmanda oturan Meliha Alpaylı ve kızı Gülşen Alpaylı da balkondan etrafı izleyip, sürü halinde uçan martılara ekmek attı. Kısa sürede çok sayıda martı Alpaylı ailesinin evlerinin önünde toplandı. Gülşen Alpaylı'nın balkondan attığı ekmek parçalarını kapabilmek için martılar birbiriyle yarıştı. Sokaktaki sessizliği ekmekleri kapabilmek için birbiriyle yarışan martılar bozdu.

Önlemlerin devam etmesini isteyen Meliha Alpaylı, "Yani hayvanlara bari faydamız olsun, evde oturuyoruz. Hayvanları doyuralım dedik. Hava bugün çok güzel, harika. Alınan önlemler inşallah devam etsin, biz devamını istiyoruz, bir an önce bu salgından kurtulalım" dedi.


Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler

Çanakkale, Kordon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana 'o çocuk senden değil' dedi Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri beklerken karşısında zabıtayı buldu 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu         
12:19
Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı         
12:03
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı         
11:32
2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı 2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı         
11:27
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada         
10:47
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei