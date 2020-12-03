Sokağa çıkma kısıtlamasında MASKİ ekip sayısını artırdı - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan yeni genelgenin ardından tüm ekipleriyle vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Akbaş, yeni genelge sonrasında ise ekip sayısını artırdıklarını belirtti. Akbaş, sokağa çıkma yasağı olan hafta sonunda da nöbetçi ekipleriyle birlikte vatandaştan gelen taleplere cevap vereceklerinin altını çizdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği her hizmette vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor. Hafta sonları tam gün hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasakları boyunca Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 'Yalnız Değilsiniz' ekibi il genelinde tüm abonelerin talep ettiği işlemleri yerine getiriyor. Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, ekipler ile birlikte Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde ikamet eden Süleyman Yağbasan isimli aboneyi ziyaret ederek su yükleme işinde yardımcı oldu. 84 yaşındaki Süleyman Amca, yapılan uygulamanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, MASKİ yetkililerine teşekkür etti.

"MASKİ ekipleri büyük bir özveriyle sahada"

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, tüm dünyada ciddi artış gösteren korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemleri büyük bir ciddiyetle uyguladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı olarak il merkezimizdeki abonelerimizin su yükleme, avans tanımlama gibi iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere ekip kurduk. Ekiplerimiz bugün itibarıyla Manisa merkezde bin 500 vatandaşımıza hizmet veriyor" dedi.

"Hafta sonu il genelinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız"

Açıklamasına yaptıkları hizmetin önemine değinerek devam eden Akbaş, "Süleyman amcamızın su yükleme talebini gerçekleştirmek için evine geldik. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde vatandaşlarımızın hasta olmaması adına bu hizmetin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ön plana çıktı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de nöbetçi ekiplerimiz il genelinde vatandaşlarımızdan 185 Çözüm Merkezi üzerinden gelen kayıtlara göre yardımcı olacak" dedi.

"Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinden dışarı çıkmasınlar"

Akbaş, açıklamasının sonunda, "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 185 numaralı Çözüm Merkezini kullanmaları durumunda talepleri yerine getirilecektir. Bir önceki kısıtlama döneminde 30 bin 700 abonemize yardımcı olduk. Vatandaşlarımızdan ricamız hastalığın pik yaptığı bu dönemde evlerinden çıkmamaları yönündedir. Biz kendilerine gerekli hizmeti sunacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA