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"Sokağa çıkma kısıtlamasında" mega kentin tarihi noktaları boş kaldı
6 saat önce
"Sokağa çıkma kısıtlamasında" mega kentin tarihi noktaları boş kaldı Beşiktaş Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ve Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının...
"Sokağa çıkma kısıtlamasında" mega kentin tarihi noktaları boş kaldı
Beşiktaş Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ve Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un tarihi noktaları havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarihi yerler adeta sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez hafta sonu 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından mega kent tarihi günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Beşiktaş, Ortaköy Meydanı ile Galata Kulesi ve binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sessizliğe büründü. Nöbetçi polis ekipleri dışında kimsenin görülmediği noktalar havada görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yerlerdeki tarihi sessizlik dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:49 Kaynak: İHA
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