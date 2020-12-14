Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce, NNYÜ, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Kampüste geçici depolama alanı kurularak üniversitede atıkların toplanması için farklı renklerdeki plastik kutularda beşli toplama sistemine geçildi.

Ofis ve odalara geri dönüşebilir atıklar için binalardaki her kata toplama kutuları da yerleştirildi.

Kocasinan Belediyesi, 19 bin 246 aileye "Hoş Geldin Bebek" seti hediye etti

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında 19 bin 246 aileye, yeni doğan bebekleri için hediye verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların her anında yanlarında yer aldıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarının anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bugüne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 19 bin 246 aileye destek olduk. 2015 yılında 380 adet, 2016 yılında 3 bin 620 adet, 2017 yılında 4 bin 359 adet, 2018 yılında 3 bin 152 adet, 2019 yılında 4 bin 811 adet ve 2020 yılında 2 bin 924 adet olmak üzere toplam 19 bin 246 aileye 'Hoş Geldin Bebek' seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz."

"Hoş Geldin Bebek Seti" almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

Melikgazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Melikgazi Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal belediyecilik çerçevesinde çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili ekiplerin yoğun yemleme çalışması yaptığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz hafta sonu ve haftaiçi düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyoruz. Onlar için ilçemizin birçok yerine geri dönüşüm malzemelerinden besleme noktaları yaptık. Bunların da ayrıca düzenli olarak temizliğini yapıyor, mama ve su koyuyoruz. Sadece sahipsiz dostlar olarak kedi ve köpeklerle değil neticede doğal ortamda yaşayan güvercin, serçe gibi kuşlarımızı da unutmuyoruz. Bu süreçte sizler evlerinizdeyken onlar bize emanet. Sadece insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışmıyoruz, yaşayan her canlı için çalışmaları sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kış boyu devam edecek."