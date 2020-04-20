Sokağa çıkma kısıtlamasında özel izinle kedilerini besledi - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasında özel izinle kedilerini besledi

24 dakika önce

Sokağa çıkma kısıtlamasında özel izinle kedilerini besledi Side'de kedilerin annesi, sahildeki kedileri unutmadı Antalya'da gönüllü hayvansever, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedileri unutmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında özel izinle kedilerini besledi

Side'de kedilerin annesi, sahildeki kedileri unutmadı

ANTALYA - Antalya'da gönüllü hayvansever, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedileri unutmadı. Kendisini 'Kedilerin Annesi' olarak adlandıran Feryal Gülmüş, jandarma ekipleri ve Side mahallesi muhtarı ile birlikte sahildeki kedilere mama bıraktı.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, insanların yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Yasak nedeniyle Side sahillerinde aç kalan kedi ve köpeklerin imdadına Side mahallesinde yaşayan ve 'Kedilerin Annesi' olarak tanınan Feryal Gülmüş yetişti.

Komşusu Enver Tombaşolan ile birlikte sokak hayvanlarını beslemek için Side sahiline gelen Feryal Gülmüş, Side Mahalle Muhtarı Osman Tüter ve Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerle birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı. Gülmüş'ün elinde mama kutusuyla geldiğini gören kediler etrafında toplanırken elini yalamak suretiyle sevgilerini göstermeyi de ihmal etmiyor.

"Onların da sesini duymak lazım"

Turizm sezonunun bitmesi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle her gün sabah ve akşamları belirli saatlerde sahile gelerek sokak hayvanlarına mama dağıttığını ifade eden Gülmüş, sokak hayvanlarının seslerinin duyulması gerektiğini söyledi. Sahildeki kedilerin otellerin kapanmasıyla birlikte kaderiyle baş başa bırakıldığını belirten Gülmüş "Biz mümkün olduğunca yetişmeye çalışıyoruz. Onların da sesini duymak lazım. Onların da bütün düzenleri bozuldu. Yani günlük ben sabah 5, akşam 5 toplam 10 kilometre yol kat ediyorum. En azından sahil boyunda daha önce turistler geliyordu. Onlar yiyecek veriyor yardım ediyorlardı. Şimdi hiç kimseler yok. Bizler kadar dışarıda yaşayan hayvanlar da çok mağdur. Sezon açıldığı zaman çok iyi çünkü turistler çok gelen giden çok herkes mutlaka bir şeyler veriyor ama sezonumuz bizim uzun olsa da yine de uzun bir kış aylarımız var. Sezonumuz bittiği zaman bu hayvanlara sahip çıkılması lazım. Bu hayvanlar kış aylarında mağdur oluyorlar. Çok üzülüyor insan. Çünkü birden bire yokluğa düşüyorlar. Yaz boyu her şey güzel kış geldi mi hiçbir şey yok. Sahipsiz kalıyorlar" dedi.

"Side'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor"

Hayvan severler ve jandarma ekibi ile beraber mama dağıtan Side Mahalle Muhtarı Osman Tüter de sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek " Side Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına büyük oranda uymaktadır. Bu dünyada bizler yalnız değiliz. Tüm canlılarla beraber yaşamak zorundayız. Sokak hayvanlarına da sahip çıkmak zorundayız. Başta Feryal Hanım olmak duyarlılığından dolayı katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Side sokağa çıkma yasağına tamamen uyuyor. Ama sokak hayvanlarına da ilgi ve alakamız devam ediyor" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında özel izinle kedilerini besledi

Jandarma, Antalya, Side, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:08 Kaynak: İHA

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