Sokağa çıkma kısıtlamasında polis, aç kalan güvercinleri elleriyle besledi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis, aç kalan güvercinleri elleriyle besledi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftasında kent genelinde meydanlar boş kalırken Şirinevler Meydanı'nda görev yapan bir polis memuru yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri elleriyle besledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamaları getirilen 31 ilde meydan ve sokaklar bomboş kaldı. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü.

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Şirinevler Meydanı da sessizliğe bürünürken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri boş kalan meydanlarda görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Güvercinleri uğrak noktası olan Şirinevler Meydanı'nda görevli olan bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan meydanda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri kendi elleriyle besledi.