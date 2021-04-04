Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları onun doğum gününü unutmadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları onun doğum gününü unutmadı
04.04.2021 20:05
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları onun doğum gününü unutmadı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali polis olmak olan küçük Emir'i doğum gününde yunus polisleri yalnız bırakmadı Balıkesir il genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 7 yaşındaki...
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları onun doğum gününü unutmadı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali polis olmak olan küçük Emir'i doğum gününde yunus polisleri yalnız bırakmadı
Balıkesir il genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 7 yaşındaki Emir Şıvgın'ın ailesi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak oğullarının doğun günü olduğunu bildirdi. En büyük hayali Yunus Polisi olmak olan Emir'e Yunus Timleri bir sürpriz hazırladı. Aldıkları pasta ile Emir'in evine giden Yunus Timleri kapıda küçük çocuğun doğum gününü kutladılar ve daha sonra onu polis motoruna bindirerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Minik Emir'in sevinci gözlerinden okundu.
Son Dakika 17 yaşındaki genç kız, tüfekle kendini vurdu Son Dakika: Bildiri yayımlayan emekli amirallere TCK 316'dan soruşturma: İfadeye çağrılacaklar Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam, feci şekilde can verdi Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu İkna ederek intihardan vazgeçirdiği inşaat işçisi ile selfie çekti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz