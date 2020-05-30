Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Samsun'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Samsun'dan kartpostallık görüntüler

SAMSUN - Samsun'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehirden kartpostallık görüntüler kaydedildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü şehir ıssız bir örtüye büründü. Cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu en düşük seviyede seyretti. Araç gürültüsü ve insan uğultularının terk ettiği şehre kuşlar ve sokak hayvanları hakim oldu. Park ve bahçelerde çimlerin üzerine basacak insan bulunmayınca doğa en güzel haliyle yüzünü gösterdi. Şehirden kartpostallık görüntülere sahne oldu. Evlerindeki insanlar ise bu manzarayı ancak balkonlarından seyrederek yetinmek durumunda kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yapılan denetimler de aksatılmadı.

Polis ekipleri tarafından sabit kontrol noktalarında olası ihlalleri önlemek adına çalışma yürütüldü.