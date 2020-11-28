Sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim - Son Dakika

Bursa'da kısıtlamayla birlikte saat 20.00'de araçlar ekipler tarafından tek tek durduruldu izinleri olup olmadığı kontrol edildi. Yasağı ihlal edenlere işlem yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan sokağa çıkma kısıtlaması, İnegöl'de de polis ekiplerinin denetimleriyle başladı. İlçenin birçok bölgesindeki kontrol noktalarında gelen tüm araçlar ve yaya olarak gezenler durduruldu. Ekipler hem araçların sorgunu yaptı hem de kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkanların izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayla birlikte caddeler boşaldı. Yapılan kontrolde kurallara uymayanlar hakkında işlem yapıldı. İnegöl'de kısıtlamanın ilk gününde yaklaşık 10 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi. Polis sabah 10.00 kadar denetimlerini aralıksız sürdürecek. - BURSA