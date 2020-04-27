Sokağa çıkma kısıtlamasında Silivri'de belediye ekiplerinden yoğun mesai - Son Dakika

Silivri Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdüğünü duyurdu. İlçede kamusal hizmetlerin yanı sıra, kısıtlama boyunca vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Salgın hastalık nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ilçemizin bakımsız ve hizmetsiz kalmaması için tüm ekiplerimiz ile sürekli sahadayız" dedi.

22-26 Nisan tarihleri arasında Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadelede İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında Silivri Belediyesi, 4 günlük yasak boyunca tüm ekipleri ile sahadaydı. Çalışmaları değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 4 günlük kısıtlamanın 23 Nisan ve Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeni ile vatandaşların mağdur olmamaları için tüm birimleri harekete geçirdiklerini söyledi.

23 NİSAN EŞ ZAMANLI OLARAK KUTLANDI

23 Nisan başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde evlerinden çıkamayan vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına harekete geçen Silivri Belediyesi, Belediye Bandosu, Gencer Savaş Bandosu ve Silivrili müzisyenlerden oluşturulan mobil ekiplerle Silivri'nin tüm mahallelerinde 23 Nisan'ı kutladı. Merkez mahalleleri ve köyleri eş zamanlı olarak gezen mobil bando ekipleri, vatandaşlar ve çocukları evlerinde eğlendirdi.

FIRINLARA RAMAZAN DENETİMİ

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde açık olan market ve fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Market ve fırınlara gerçekleştirilen denetimlerde, gramaj ve fiyat kontrolü, maske, eldiven ve hijyen kontrolü ile sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

CADDE VE SOKAKLAR TEMİZLENİP DEZENFEKTE EDİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlama nedeni ile boş kalan sokak ve caddelerdeki çalışmalarını artırdı. Temizlik İşleri ekipleri ilçe genelinde yoğun kullanılan cadde ve sokakları, kaldırımları ve çöp konteynerlerini dezenfektanlı su ile yıkadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ot biçme, budama, bakım, onarım ve mevsimlik çiçek dikimi yaptı.

FEN İŞLERİ YENİ YOL VE ASFALTLAMA YAPTI

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak, Çeltik Sokak, Şişmanoğlu Sokak, Çilingir Sokak ve eski emniyet binasının olduğu bölgede asfalt kaplama çalışması, Yeni Mahalle Abdulhalik Renda Sokak'ta yeni yol imalatı için zemin hazırlığı, Yeni Mahalle 7145 Sokak'ta yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe genelinde yeni kaldırım imalatları, yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürdü.

KAMUSAL ALANLARDA DEZENFEKTE İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Silivri Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu alanlarına yönelik dezenfekte işlemleri devam etti. Bu kapsamda Gümüşyaka Jandarma Karakolu, Gümüşyaka Zabıta Amirliği, Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı, 3 Numaralı Acil Yardım İstasyonu, Gümüşyaka Polis Kontrol Noktası, Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Silivri Askerlik Şubesi, Selimpaşa Jandarma Karakolu, Selimpaşa Polis Karakolu, 4 Numaralı 112 Acil, Silivri Belediyesi, Kaymakamlık ve Zabıta Müdürlüğü hizmet binası dezenfekte edildi.

ÜRETİM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz" sloganı ile yapılan faaliyetler kapsamında, 1 dekar alanda lavanta fidesi dikildi. Seraların günlük bakım ve sulama işlemleri yapıldı. Adalarda yabancı ot temizliği yapılırken, parsellerde yabancı otlar biçilerek çapalama işlemine hazırlandı. Meyve ağaçlarının arası sürüldü, yeni dikilen lavanta fideleri sulandı. 300 dönüm araziye ekilen ve çiftçilere bedelsiz dağıtılacak olan "Sertifikalı Yerli Arpa Tohumu" projesin ekili alanına kökboğaz ve pas ilacı atıldı.

CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sokak hayvanları için ilçe genelinde bulunan mama odak noktalarına ve belirli açık alanlara kuru mama bırakılarak besleme çalışması yapıldı. Bu çalışmalar günlük rutin olarak devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasında herhangi bir kesinti yaşanmadı.

VATANDAŞLARIN ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Silivri Belediyesi ekipleri, hafta sonunu da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçları için görevinin başındaydı. İlçe genelinden gelen talepleri değerlendiren mobil ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için istenilen malzemeleri alarak adreslerine teslim etti.

BAŞKAN YILMAZ: SÜRECİ EN İYİ YÜRÜTEN İLÇELERDEN BİRİYİZ

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yapılan çalışmaları değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ilk andan itibaren uygulamaya başladıkları tedbir çalışmalarını en iyi yerine getiren ilçelerden biri olduklarını söyledi. Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak, salgın hastalık nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ilçemizin bakımsız ve hizmetsiz kalmaması için tüm ekiplerimiz ile sürekli sahadayız. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle virüse karşı mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar ile süreci en iyi yürüten ilçelerden birisi olduk. Planlı, düzenli ve istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalar ve Silivrili hemşehrilerimizin gösterdiği hassasiyetle, vaka oranı bakımından İstanbul'un en az en iyi ilçesi durumundayız. El ele vererek bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza inancım tamdır. Bu sebeple sizler evlerinizdeyken biz Silivri Belediyesi olarak, hep birlikte tadını çıkarmak için şehrimizin her köşesine sizler için güzellik katmaya devam ediyoruz. Tüm birimleriniz sahada, bizler sahadayız. Emrinizde ve hizmetinizdeyiz" şeklinde konuştu.