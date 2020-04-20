Sokağa çıkma kısıtlamasında Siverek'ten ilginç olaylar - Son Dakika

İki gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kameralara ilginç olaylar takıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın içinde yer aldığı illerde geçerli olan 2 günlük sokağa çıkma kııtlamasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cep telefonu kameralarına ilginç olaylar kaydedildi.



Avluda gezerken, polis panzerini görünce saklandı



İlçenin Ayvanat Mahallesinde bir 20 yaş altı bir genç evinin avlusunda gezerken, yoldan geçen polis panzerini görünce korkudan duvarın arkasına saklanarak, panzerin geçmesini bekledi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Jandarma aracını gördüklerinde içeri kaçtılar



Başka ilginç olay ilçeye bağlı Erkonağı Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar karşılarında jandarma aracını gördüklerinde evlerine kaçtılar. Jandarma siren sesi açarak, çocukların içeri girmelerini isteyerek, mahalleden ayrıldı. Gençler jandarma aracının uzaklaştığını fark ettiklerinden sonra yine dışarı çıkarak oyun oynamaya devam etti.



İçeride canları sıkılınca kamyon kasasında top oynadılar



Başka bir ilgin olay ilçe merkezinde kameralara takıldı. İçeride canları sıkılan aynı aileden olduğu tahmin edilen dört kişi, sokakta olan kamyon kasasında top oynadı. O anlarda başka bir vatandaş tarafından videoya kaydedildi. - ŞANLIURFA