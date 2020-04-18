Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Teyakkuzda Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını arttırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Teyakkuzda

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını arttırdı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden başlayarak ilçenin tamamında sokak hayvanları için besleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler hazırlanan çalışma programı kapsamında, sokağa çıkma yasağından dolayı yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

"Sokak Hayvanlarımızı Unutmadık"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sokak hayvanları için; cadde, bulvarlar ve ormanlık alanlar dahil mama ve su dağıtımı işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kartal Belediyesi olarak, sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarımızı unutmadık. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar, sokak hayvanlarımız için Kartal'da sokak sokak su ve mama dağıtım çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnanıyoruz ki, bu zor günleri alınan önlemlere uyduğumuz takdirde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Kartal Belediyesi, Kartal, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:52 Kaynak: İHA

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