Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.İlçedeki birçok noktada bulunan mama ve su kaplarına hayvanlar için yem ve su takviyesi yapıldı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, salgın sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Tedbirler kapsamında restoran ve kafeterya gibi mekanların kısıtlamaya tabi tutulması ve sokağa çıkma yasağının da hayata geçirilmesiyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı.

Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy başta olmak üzere ilçedeki bir çok noktada bulunan mama ve su kaplarına hayvanlar için yem ve su takviyesi yaptı.

"CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları ifade etti:

"Sokaktaki can dostlarımızı insani, vicdani ve kurumsal olarak sahiplenmek, onların varlıklarını kabul etmek ve asla ama asla şiddete geçit vermemek vazgeçilmez sorumluluğumuzdur.

Hem canlılara yönelik şiddetin artan bir hal alması hem de pandemi nedeniyle sahipsiz kalmaları bizim Beşiktaş Belediyesi olarak kabul edeceğimiz bir durum değildir. Bunun için sokaktaki can dostlarımızı yalnız bırakmıyor, onların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli şartları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 500'E YAKIN NOKTAYA MAMA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Veteriner hekim Tolga Akyıldız ise "Beşiktaş Belediyesi olarak pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarında ne yazık ki sokakta yaşayan canlarımız aç kalma durumuyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu gibi durumlara önlem olarak biz de Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak besleme çalışmalarına hız veriyoruz. Yaklaşık günde 400-500 noktaya mama bırakmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları için kapılarının önüne mama ve su bırakmalarını onlardan rica ediyoruz" dedi.