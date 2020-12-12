Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı - Son Dakika

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri, sokakları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti.

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belediye ekipleri, bazı yollardaki tıkalı olan yağmur kanallarını açıp, yol yenileme çalışması yaptı.