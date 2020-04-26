Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, ekmek satışlarını korna çalmak yerine müziklerle yaparak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hacıbey Ekmek fırını sokağa...

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, ekmek satışlarını korna çalmak yerine müziklerle yaparak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hacıbey Ekmek fırını sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek ve pide satışlarını korna çalmak yerine hazırladığı 3 farklı müzik eşliğinde yaparak sessizliğin hakim olduğu sokak ve caddelerin renklenmesini sağlıyor.

Manisa'nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar yasaklara uyarken Ramazan ayının vazgeçilmezi pideler ise sokak sokak gezen fırıncılar tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Veli Karakuş'un sahibi olduğu Hacıbey Ekmek Fırını ise kısıtlama günlerinde hazırladığı 3 farklı şarkı eşliğinde ekmek ve pidelerini sokak sokak gezerek vatandaşlara ulaştırıyor. Araçlara kurulan ses düzeneklerinden çalan şarkılar eşliğinde yapılan ekmek ve pide satışları da vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Ekmek ve pide satışlarında korna sesleriyle vatandaşları rahatsız etmek yerine herkesin kabulleneceği 3 farklı şarkı eşliğinde güle oynaya satışlarını yapan fırın personeline vatandaşlar da balkonlarından eşlik ediyor.

Yıllardır ilçede fırıncılık yapan Hacıbey Ekmek Fırını sahibi Veli Karakuş, "İnsanları rahatsız etmemek amacıyla böyle bir sisteme başvurduk. İnsanlar korna sesinden çok rahatsız oluyor. Biz de böyle bir sistem kurarak hem kendimiz, hem vatandaşlar eğleniyor. Hem de ekmeğimizi, pidemizi satıyoruz. Bundan insanlar da biz de memnunuz. Bu şekilde satışlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi

Alaşehir, Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli "Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu         
22:03
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım         
21:30
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi         
21:09
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir         
20:50
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü         
20:19
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti         
20:04
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi         
20:04
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi         
20:00
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi         
19:26
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi         
19:14
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor         
19:05
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi         
19:04
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi         
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü         
18:35
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım         
18:19
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü         
16:57
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 22:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]