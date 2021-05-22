Sokağa çıkma kısıtlamasında 'su' eylemi - Son Dakika

ERZURUM'un Palandöken ilçesine bağlı Börekli ve Tepeköy mahallelerinde oturan vatandaşlar, arazilerini sulayacak projenin yıllarca yapılmadığını ileri sürerek sokağa çıkma kısıtlamasında eylem yaptı. Bölgeye gelen Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun'un sorunun çözüleceğine dair söz vermesi üzerine çiftçiler dağıldı.

Merkez Palandöken ilçesine bağlı Börekli ve Tepeköy mahallelerinde yaşayanlar, yaklaşık 50 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıyacak boruların yıllardır yapılmadığını ileri sürerek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü eylem yaptı. Traktörleriyle araziye giden yolda toplanan çiftçiler, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle arazilerinin tamamen susuz kaldığını söyledi. Çiftçilerin eylem yaptığı alana gelen güvenlik güçleri pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak dağılmaları uyarısında bulundu.

Su sorunları çözülene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söyleyen çiftçilerle görüşmek için Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Kaygusuz ve AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, bölgeye geldi. Çiftçilerle görüşerek sorunlarını dinleyen Coşğun, Kaygusuz ve Ömeroğlu, su sıkıntısının bir hafta içinde çözüme kavuşturulacağını bildirdi. Vatandaşların ısrarları üzerine Kaymakam Coşğun, söz vererek sorunun çözümü üzerinde çalışacağını bildirdi. Kaymakamdan söz alan vatandaşlar, traktörlerine binerek tarlalarına gitti. '50 BİN HEKTAR ALANIN SULANMASI LAZIM'

Tepeköy Mahalle Muhtarı Yavuz Karaçavuş, "Sakalıkesik Ovası Sulaması problemimiz yıllardır çözüm bekliyor. 2014 yılında tamamlanarak teslim olması gereken proje bugün olmuş tamamlanmamış. Müteahhit, DSİ'yi DSİ, müteahhidi sorumlu tutuyor. Bugüne kadar Konaklı'dan gelen kar suyu ve yağmurla arazimizi suluyorduk. Ama bu sene kuraklık var. Yaklaşık 50 bin hektar ekili arazinin sulanması lazım. 2014 yılından beri idare ettik ama artık kuraklık sebebiyle çaremiz kalmadı" dedi.