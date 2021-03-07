Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul 'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Turistlerin medyan ve caddede tur attıkları görüldü.

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