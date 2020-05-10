Sokağa çıkma kısıtlamasında "tatlı" telaşı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasında "tatlı" telaşı

13 dakika önce

Diyarbakır'da ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan tatlılar, yeni tep koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kuryeler aracılığıyla evlere servis ediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında

Diyarbakır'da ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan tatlılar, yeni tep koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kuryeler aracılığıyla evlere servis ediliyor.

Kentin yüzyıllık geleneksel tatlarını kesintisiz sunan lezzet ustaları, ramazan ayı ile tatlıya artan talebi karşılamak için de hummalı şekilde çalışıyor.

Tescilli burma kadayıfının da aralarında yer aldığı günlük üretilen yaklaşık 11 ton tatlı, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde özenle hazırlandıktan sonra kuryeler aracılığıyla evlere teslim ediliyor.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 şubesinden 7'sinin İstanbul'da olduğunu söyledi.

Koronavirüse karşı aldıkları tedbirler kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Elaldı, şöyle konuştu:

"Bütün iş yerlerimizi haftada 2 defa dezenfekte ediyoruz. Bu süreçte hiçbir ürünümüze zam yapmadık. En iyisini en ucuza satmaya çalışıyoruz. Kovid-19 nedeniyle imalat kısmında vardiyayı ikiye çıkardık. Kesinlikle hiçbir iş yerimizden işçi çıkarılmadı. Fazla olan elemanlarımızı evlere servis kısmında çalıştırmaya başladık."

Elaldı, 30 çeşit baklava ile 15 çeşit kadayıf ürettiklerini dile getirerek, "Ramazandan önce yaklaşık bin 700 kilo ürettiğimiz tatlı, ramazan ayı ile 3 bin kiloya çıktı. Bunun yaklaşık üçte birini soğuk baklava oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"20 dakikada paketi eve teslim ediyoruz"

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşları tatlısız bırakmadıklarını aktaran Elaldı, şöyle konuştu:

"Vatandaşların bize bir telefon açması yeterli. 14 kişilik ekibimizle en geç 20 dakikada paketi eve teslim ediyoruz. Ramazan dolayısıyla herkesin bir tatlı ihtiyacı doğuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşların tatlı ihtiyacını evlere yaptığımız servisle karşılıyoruz."

Elaldı, 2 yıl önce üretmeye başladıkları soğuk baklavaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, "İstanbul'daki şubelerimizde en yoğun talep soğuk baklavaya gösteriliyor. Diğer baklavaya göre şerbeti daha az ve sütlü bir tatlı çeşidi. Normal baklavayı 4 dilim yiyen biri soğuk baklavayı 10 dilim yiyebiliyor." dedi.

Ramazan'da günlük üretim 11 ton

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan da Ramazan ayında tatlı talebinin yükseldiğini söyledi.

"Tatlıya olan sevdamız 100 yıldır devam ediyor." diyen Elkaan, "Ramazan öncesi kentte yaklaşık 6 ton tatlı tüketimi vardı. Şu anda bu yaklaşık 11 tona çıktı." ifadesini kullandı.

Salgınla birlikte yeni bir uygulamanın başladığını belirten Elkaan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir firmamıza yapılan sipariş en geç 20 dakikada sıcak ve taze bir şekilde adrese ulaştırılıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmadığı günlerde kendileri gidip tatlısını alıyor ama kısıtlama sürecinde firmaların evlere servis konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sipariş veren hiçbir müşterimizi tatlısız bırakılmıyor, anında kapıya ulaştırıyoruz."

Tatlı siparişi veren Hüseyin Dengiz ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde bulunduklarını belirtti.

"Oruçluyuz kan şekerimiz düşüyor. Canımız tatlı çekiyor. Telefon açıyoruz 10 dakikada tatlı siparişimiz geliyor." diyen Dengiz, evlere yapılan servis dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Koronavirüs, Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:20 Kaynak: AA


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