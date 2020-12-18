Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma için 23 hatta 43 araç seferde - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışması zorunlu olan vatandaşlar için düzenlediği toplu ulaşım sefer sayısını 23'e çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta içi 21.00'den sabah 05.00'e ve hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanlar toplu ulaşım seferleri düzenliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 18 Aralık Cuma saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi sabah 05.00'e kadar, 23 hatta 43 araçla sefer yapılacaK

23 hat 43 araç

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VF01,VF02, AC03, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, VS18, MD25, KC35, MF40, VF66, TK51, DM86, FL82 ve 600 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma kısıtlama olan günlerde seferlerine devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ilk seferine 06.00'da başlayan toplu ulaşım araçları son seferini 21.00'de yapıyor. Seferler, 60 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor. Hafta içi kısıtlamasında ise akşam 21.00'den 00.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefer yapıyor. - ANTALYA