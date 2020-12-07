Sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon'da 96 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon'da 96 kişiye ceza yazıldı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi saat 05.00 te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Trabzon'da uymayan 96 kişiye 252 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi saat 05.00 te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Trabzon'da uymayan 96 kişiye 252 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 96 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten adli ve idari ceza uygulandığını açıkladı. Ustaoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sürede kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diyerek "Lütfen kendini koru, kentini kurtar" çağrısında bulundu. - TRABZON

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