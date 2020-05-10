Sokağa çıkma kısıtlamasında UEDAŞ sokaklarda - Son Dakika

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek yatırım ve altyapı çalışmalarına hız kazandırdı.



Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları büyükşehirlere getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte yatırım çalışmalarına hız kazandıran UEDAŞ, caddelerin boş kaldığı şu günlerde enerji sürekliliğini sağlamak adına çalışmalar yapıyor. Ekipler, Bursa ve Balıkesir'de şehrin önemli bölgelerindeki hatları yer altına alma mevcut yeraltı hatlarını da yenileme fırsatı buldu.



Enerji hatlarının yanı sıra sokaktaki aydınlatma direklerini onaran UEDAŞ, kesintisiz enerji için aralıksız mesaisine devam ediyor. - BURSA