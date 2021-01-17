Edirne kent merkezinde görev yapan bekçiler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Talatpaşa Mahallesi'nde bir motosikletliyi durdurmak istedi. Bekçileri görür görmez motosikletten inerek üzerindekileri etrafa saçan M.Ö., üst araması yapılmak istenince görevlilere zorluk çıkardı. M.Ö.'nün etrafa saçtıkları paketlerin fişekler halinde sarılmış metamfetamin olduğu belirlendi.Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Edirne Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri geldi. Ekipler, etrafa saçılan uyuşturucu maddeleri topladı. Gözaltına alınırken de direnen M.Ö., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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