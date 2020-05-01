Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti

Marketlerin kapanmasına yarım saat kala alışverişe akın etti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen vatandaşlar sokaklara çıktı. Alışveriş için marketlere akın eden vatandaşların bazı market önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00: 00'dan 3 Mayıs saat 00: 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan ayında olması nedeniyle 3 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde saat 14: 00'e kadar vatandaşların oturdukları yere en yakın bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecekler.

Fatih'te alışveriş saatinin bitmesine yarım saat kala çok sayıda kişinin alışveriş için marketlere akın ettikleri görüldü.