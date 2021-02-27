Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu

27.02.2021 10:43

Vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağı açıklamasının ardından vergi borçlarını ödemek ve yapılandırma işlemini son güne bırakanlar vergi dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Ödeme yapmak isteyenler vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi. Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluştu

"İNSANLAR İŞLERİNİ SON GÜNE BIRAKIYOR"

Borcunu ödeyebilmek için sabah erken saatlerinde vergi dairesine geldiğini söyleyen Muhtesım Beyaz, "Dün yetiştiremedim ve çok kalabalık vardı. Numaralar önceden veriliyormuş, ben geldim ödeyemeden tekrar gitmek zorunda kaldım. Vergi dairesinin hafta sonu açık olacağını söylediler. Sabah erkenden geldim. Borcumu yapılandırmaya sokmuştum. Yolda da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Burada da kalabalık var ve mesafeli yaklaşmaya çalışıyorum. İnsanlar biraz daha sosyal mesafeye uyarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar kalabalık olması normal ben dahil insanlar işlerini son güne bırakıyor" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluştu

"BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"

İnternet bankacılığından ödeme yapamadıkları için sabahın erken saatlerinde geldiğini belirten Adem Er, "Hafta sonu açık olduğunu haberlerde gördüm ve ben de gelip ödemek istedim. Fakat bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemedim" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluştu

"HER DAKİKA KUYRUK UZUYOR"

Dün borcunu ödemek için geldiğini fakat yetiştiremediğini belirten Can Şimşek, "Vergi borcu ve trafik cezamı ödemeye geldim. Aslında dün geldim ve hafta sonu açık olacağını söylediler. Dün geldim vergi dairesine yetiştiremedim ve bu kalabalığın bir buçuk katı daha fazla bir kalabalık vardı. Şu anda da her dakika kuyruk uzuyor. Belki işim öğlen saatlerinde biter" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluştu
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu

Vergi, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • mezarlık: uzun yıllar maliyede gorev yaptım eskiden neyse bugunde o.. hiçbirşey değişmemiş hala insanlar vergi ve trafik borcları anlamsız bir şekilde son güne bırakıyorlar.. bunu neden yapıyorlar anlamak çok zor. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

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