Sokağa çıkma kısıtlamasında yollar ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında yollar ve meydanlar boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında kentin en uğrak noktalarından olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve E-5 Karayolu'nun boş kaldığı görüldü.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Vatandaşların genel olarak kısıtlama kurallarına uyduğu gözlemlendi. Yağmurlu havanın etkili olduğu günde meydan ve caddeler, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Öte yandan E-5 otoyolunda da trafik yoğunluğunun seyrek olduğu görüldü.