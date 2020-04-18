Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti Silivri'nin Seymen Mahallesinde yeni tip korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

İSTANBUL - Silivri'nin Seymen Mahallesinde yeni tip korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti. Sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazilerindeki Lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Silivri'nin Seymen Mahallesinde yeni tip Korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Silivrili Çiftçilerden Lavanta üreticisi Yasin ve Zengin Yıldırım kardeşler, çalışanlarıyla birlikte Lavanta fidelerini toprakla buluştu.

"Ciddi bir zarar görecektik"

Silivri'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Yasin Yıldırım "Bu hafta bizim için çok önemli bir haftaydı. Dikim yapmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın onay verdiği çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğumuz için bugün dikim işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda da yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Eğer bugün burada dikimi yapmasaydık ciddi bir zarar görecektik. Her şeyin durduğu bir dönemde üretimin devam etmesi gerekiyor. Tüm risklere karşı tedbirlerimizi personellerimizle birlikte aldık. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın Türkiye'de tarımın devam etmesi gerekiyor. Başarmak ve kazanmak bizim elimizde, yeter ki fedakarlık yapalım, sorumluluk alalım. Bu salgında hayatını kaybeden hem vatandaşlarımıza hem de dünya üzerinde hayatını kaybeden binlerce insana Allahtan rahmet diliyoruz. Umudumuz bu sıkıntının bir an önce geçmesi. "dedi.

"Başarmak ve kazanmak bizim elimizde"

"Ama üretmeyi, çalışmayı bırakmak şu an için ülkemiz açısından oldukça zor" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım "kolay bir karar değil, aynı şekilde tüm risklere rağmen bizde tedbirlerimizi alarak sağlayarak üretime devam ediyoruz. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın Türkiye'de belli başlı üretimlerin Devam etmesi gerekiyor. Zaten Devlet yetkililerimiz de bize bu konuda kolaylık sağlıyor. Bu güzel hafta sonunda evlerinde olan herkese de kolaylıklar diliyoruz. Ama evde olmayı fırsata çevirmemiz lazım. Bu sıkıntılı günlerin geçeceği zamana kadar evde kaldığımız günlerde her yönde kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bahçesi olan herkesin o toprağı işlemesi bu ülkenin ve dünyanın geleceği için çok önemlidir. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tabi ki bakkal ve marketlerden alışveriş önemli bir şey ama asıl önemli olan şey artık ülkemizde bir politika haline geldi, hususen Silivri Belediyesi de bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor, Ata tohumundan, en azından o yaz belli ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede sebze ve meyvenin kendi bahçesinde insanlarımızın çalışarak üretmesi çok önemlidir. Bizim yaptığımız iş biraz daha katma değeri yüksek ticari boyutu ama yani kendi bahçesinde kendi domatesini biberini insanlarımızın üretmesini istiyoruz. Lütfen bu sene işlenmemiş hiçbir bahçe kalmasın. Tarım ülkesi olan ülkemizi kalkındırmak hepimizin asli görevi, Başarmak ve kazanmak bizim elimizde, yeterli fedakarlık yapalım, yeter ki sorumluluk alalım. Gençlerimize çok iş düşüyor. Büyüklerimizin belli bir seviyeye kadar getirdiği tarımı bundan sonra katma değerli ürünlere çevirmek bizim işimiz. Biz yapabileceğimize inanıyoruz. Hep birlikte başarılı bir ülke olacağız" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

Silivri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Büyük takımlar Alanyasporlu N'Sakala'nın peşinde BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok         
00:26
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış         
23:48
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi         
23:46
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı         
23:38
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı         
23:36
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 01:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]