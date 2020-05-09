Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge de hafta sonu sokağa çıkma ve iş yeri açma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler, Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladı.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutması çiçekçileri sevindirdi.



Çiçekçi Canan Demir, çiçek alışverişinin minimuma indiğini fakat Anneler Günü nedeniyle ilginin yoğun olduğunu söyledi. Çiçekçi Demir, "Özel günler var, doğum günleri derken gerçekten gelir seviyemiz minimuma inmişti. Bu durum bizi üzüyordu. Çok şükür hafta sonu açık olacağız Anneler Günü nedeniyle. Anneler Günü için hazırlıklarımız devam ediyor. Dünden beri hazırlıklarımızı yapıyoruz. Açık olmamız bizim için çok büyük avantajı oldu. Direkt evlere sipariş göndereceğiz. Halkımız kendi sağlığını da tehlikeye koymamış hem de bizim sağlımız riske atılmamış oluyor. Direkt teslim ediyoruz böyle bir durumumuz var. Eldiven kullanıyoruz. Zaten biz çalışanlar olarak sürekli sağlığımızı kontrol ediyoruz. Bu durum hem bizim için hem vatandaşlarımız için çok önemli. Sürekli hijyen kurallarına uyuyoruz. Maskemiz, eldivenimiz mevcut. B yıl yerli çiçeklerimizi tercih ettik. Fiyatlarımız da düşmüş durumda. Baharın gelmesiyle fiyatlarımız düştü. Bu da bizi çok memnun etti. Hem bizim için avantaj hem tüketici için büyük avantaj oldu. Kışın 10 liradan verdiğimiz gülün adeti 5 liraya düştü. Kocaman güllerimiz, saksı çiçeklerimiz, begonviller, barış çiçekleri, orkidelerimiz hepsini getirdik. İlgi fazlasıyla var, biz bu kadarını beklemiyorduk. Açıkçası minimum şekilde geçeceğini düşünüyorduk, rağbet var. Genelde Anneler Günü olduğu için saksı çiçekleri tercih ediliyor. Yani bakabilsinler, uzun ömürlü olsun, besleyebilsinler, sulayabilsinler diye. Biliyorsunuz çiçeklerimizle konuşma gibi bir alışkanlığımız var. Annelerin ellerinden öpüyorum, onların varlığı bizim varlığımızdır. Anneler Günü'nü canı yürekten kutluyoruz. Evinizde kalın biz hizmeti ayağınıza getirelim" dedi. - DİYARBAKIR