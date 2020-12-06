Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - Son Dakika

Sabahın erken saatlerinde tarlada yapılan çalışmalar

Traktörle arpa tohumu ekme detayları

Mibzerlere arpa tohumu ve gübre boşaltmaları

Tarlaya tohum atmaları

Başkan Tahsin Kılıç'ın konuşması

Tarlaya tohum atmaları

MUŞ(AA)- Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, kışlık arpa ektiler.

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken Malazgirt'te tarım üreticileri, yaklaşan kış ayları öncesi tarlada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyorlar.

Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'teki arpa ve buğday üreticileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım çiftçileri kış ayları öncesi sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

"Hem Kendileri İçin Hem de Türkiye İçin Çalışıyorlar"

Sabahın erken saatlerinde tarlaya koşan arpa buğday üreticilerini tarlada ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerimiz Türkiye kalkınsın bizler kalkınalım diye üretime yoğun şekilde devam ediyorlar dedi.

Başkan Kılıç," bu pandemi dönemine rağmen çiftçilerimiz tarlada ekimlerini yapıyor. Her sene buralarda yarım metre kar vardı. Bu sene şuanda Malazgirt ovasında tohum ekiliyor. Çiftçilerimiz şuanda kışlık arpa ekiyor. Bu bizim için çok önemli, en azından ilkbaharda ekilecek tohumlar şimdi ekiliyor. Pandemiye rağmen çiftçilerimiz tarlada çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çiftçilerimiz sahadadır. Çiftçilerimiz bu sokağa çıkma yasaklarından muaftır. Şuanda ekinlerini ekiyorlar. Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar bizlere hep şunu der. Çiftçi, sahadaysa sizde sahada olacaksınız. Bizde oda başkanı olarak sahadayız. Çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz."ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Vasfi Önal ise, pandemi süreci olmasına rağmen halkımız mağdur olmasın diye üretime devam ediyoruz dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Önal, "Devletimizin çiftçilere hak tanınması iyi oldu. Sabah erkenden çiftçi tarlaya gidip kışlık arpamız ekiyoruz." dedi.