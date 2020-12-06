Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

06.12.2020 10:51

Sabahın erken saatlerinde tarlada yapılan çalışmalar Traktörle arpa tohumu ekme detayları Mibzerlere arpa tohumu ve gübre boşaltmaları Tarlaya tohum atmaları Başkan Tahsin Kılıç'ın konuşması Tarlaya tohum atmaları MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu...

Sabahın erken saatlerinde tarlada yapılan çalışmalar

Traktörle arpa tohumu ekme detayları

Mibzerlere arpa tohumu ve gübre boşaltmaları

Tarlaya tohum atmaları

Başkan Tahsin Kılıç'ın konuşması

Tarlaya tohum atmaları

MUŞ(AA)- Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, kışlık arpa ektiler.

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken Malazgirt'te tarım üreticileri, yaklaşan kış ayları öncesi tarlada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyorlar.

Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'teki arpa ve buğday üreticileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım çiftçileri kış ayları öncesi sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

"Hem Kendileri İçin Hem de Türkiye İçin Çalışıyorlar"

Sabahın erken saatlerinde tarlaya koşan arpa buğday üreticilerini tarlada ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerimiz Türkiye kalkınsın bizler kalkınalım diye üretime yoğun şekilde devam ediyorlar dedi.

Başkan Kılıç," bu pandemi dönemine rağmen çiftçilerimiz tarlada ekimlerini yapıyor. Her sene buralarda yarım metre kar vardı. Bu sene şuanda Malazgirt ovasında tohum ekiliyor. Çiftçilerimiz şuanda kışlık arpa ekiyor. Bu bizim için çok önemli, en azından ilkbaharda ekilecek tohumlar şimdi ekiliyor. Pandemiye rağmen çiftçilerimiz tarlada çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çiftçilerimiz sahadadır. Çiftçilerimiz bu sokağa çıkma yasaklarından muaftır. Şuanda ekinlerini ekiyorlar. Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar bizlere hep şunu der. Çiftçi, sahadaysa sizde sahada olacaksınız. Bizde oda başkanı olarak sahadayız. Çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz."ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Vasfi Önal ise, pandemi süreci olmasına rağmen halkımız mağdur olmasın diye üretime devam ediyoruz dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Önal, "Devletimizin çiftçilere hak tanınması iyi oldu. Sabah erkenden çiftçi tarlaya gidip kışlık arpamız ekiyoruz." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

Malazgirt, Tohum, Arpa, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı "Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum         
23:54
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 11:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei