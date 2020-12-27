Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe köyünde zeytin hasadı yapan tarım işçileri, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çiftçi Necati Dal, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

İşçilerden Emrullah Dal da haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın " Haliç'te gökkuşağı" adlı fotoğrafını seçti.