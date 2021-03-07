Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

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Konyaaltı Sahili

Sahilde güneşlenenler ve denize girenler

Yürüyüş ve koşu yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre yüksek riskli kategoride bulunan Antalya sahillerinde, kısıtlamadan muaf olan turistler güneşli havanın tadını çıkardı.

Yüksek riskli iller arasında yer alması nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler günü sahillerde değerlendirdi.

Bazı turistlerin denize girdiği, bazılarının ise sadece güneşlenerek kitap okumayı ya da spor yapmayı tercih ettiği görüldü.