Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide - Son Dakika

Fırınlardaki ekmek üretimi

Fırını işletmecisi Kürşat Güral ile röportaj

Ekmek ustası Mehmet Akyüz ile röportaj KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide.

Terme Caddesi'nde ekmek fırını işletmecisi Kürşat Güral, "Vatandaşın mağdur olmaması için sokağa çıkma yasağında bizler üretime devam ediyoruz. Halkımızın bu anlamda hiçbir sıkıntısı olmasın. Bugün de yarın da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süreçte üretime devam edeceğiz. Üretilen ekmekleri fırınımızdan, tedarikçilerimizden, market ve bakkallardan alabilirler, sevkiyatımız devam edecek." dedi.

Atatürk Caddesi'nde fırın da çalışan ekmek ustası Mehmet Akyüz de dün çok ciddi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşın "ekmek sıkıntısı çekeriz" endişesiyle dün fazla fazla ekmek aldığını anlatan Akyüz, "Dün vatandaşlar fırınlara akın etti, ekmeklerimiz kalmadı. Bugün biz yine çalışıyoruz ama şuan yoğunluk yok, sokakta da kimse yok." diye konuştu.