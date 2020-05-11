Sokağa çıkma kısıtlamasını anlatan en güzel video - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını anlatan en güzel video

Eskişehir'de boş sokakların havadan görüntüleri hayranlık uyandırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gezdiği yerlerin videolarını çekerek sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan Adam Axoi'nin, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Eskişehir Valiliğine hazırlamış olduğu video izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan Eskişehir'de sosyal medya fenomeni Adam Axoi çektiği boş sokakların görüntüleriyle yaşanan durumu anlattı. Gezdiği yerlerin videolarını çekmesiyle tanınan ünlü fenomen, drone ile havadan yaptığı çekim ile Eskişehir sokaklarında ki yasağı anlattı. Eskişehir'in tanınmış önemli noktalarında çekim yapan Axoi, görüntülerde tek bir kadın kullandı. Kadının boş sokaklarda yürümesi drone ile havadan görüntüleyen Axoi, çektiği çalışmaları ise Eskişehir Valiliğine verdi.

Çekimleri gerçekleştirirken kendini adeta film setinde hissettiğini söyleyen Adam Axoi, " Amsterdam'da doğdum büyüdüm, 2016'da Türkiye'ye dönüş yaptım ve seyahat videoları hazırlıyorum. Sosyal medyada yüz binlere ulaşıyorum, keşfedilecek yerler paylaşıyorum. Bu nedenle Eskişehir'de çekim yapmak istedim. Korona virüs ve sokağa çıkma yasağından dolayı farklı bir tanıtım videosu oldu. Bir günde çekimini tamamladığımız bu projede bomboş sokaklarda kendimi adeta bir film setinde hissettim. Hiç boş olmayan yollarda yürümek, haftalardır kapalı olan parkları ziyaret etmek beni duygulandırdı. Destek ve katkılarından dolayı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Covid-19 ekibine teşekkür ederim. Ben de özgür hayatımı özledim. Sosyalleşmeyi, insanları, gülümseyen insanları hatta telefonunu uzatıp 'fotoğrafımızı çeker misin' diyen insanları özledim. Oysa biz her şeyin en güzeline sahibiz. Türkiye'de her bir şehrimizde görülecek keşfedilecek ne güzel yerler var. Özgürce keşfetmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.