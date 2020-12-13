Sokağa çıkma kısıtlamasını çorap örerek evde geçiriyorlar - Son Dakika

Eskişehir'de yaşlı kadınlar, sokağa çıkma kısıtlamasında çorap örerek vakit geçiriyor.

Son gelen kısıtlamalarla birlikte hafta içi belli saatler ve hafta sonunda da tüm gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşlar, evde boş vakitlerini çeşitli etkinliklerle değerlendirmeye yöneliyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Emine Doğan, evde geçirdiği vakti en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. 7 torunu olan Emine nine, kış aylarında onların ayakları üşümesin diye patik ve çorap örüyor. Torunlarının yanı sıra isteyenlere de ördüğü çoraplardan veren Doğan, zamanını dolu dolu değerlendiriyor.

"Hem ben yasaklara uyuyorum hem de onların ayakları üşümüyor"

Emine Doğan, boş kalmayı sevmediğini ve örgü örmenin iyi geldiğini aktardı. Doğan, "Ben senelerdir zaten bu işi yapıyordum. Her sene torunlarım için çorap, patik, kaşkol, şapka örmeye çalışıyordum ama bazen yetiştiremiyordum. Fakat bu yasaklarla birlikte daha çok el işine zaman ayırarak hem ben yasaklara uyuyorum hem de onların ayakları üşümüyor" dedi. - ESKİŞEHİR