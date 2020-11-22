Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekibi Amasya'yı köpüklü suyla yıkıyor - Son Dakika

Amasya Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağlıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi özel solüsyonla dezenfekte ediliyor.

İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik çalışmaları için sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdiklerini söyledi.

İki ayrı ekip ve toplam 30 kişiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Kesler, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız boş. Gündüz vakti yıkayamıyoruz, kalabalık oluyor, dükkanlarımız açık oluyor, marketlerimiz açık oluyor. Şimdi sokaklarımız da bomboş, bu fırsattan istifade program dahilinde tüm cadde ve sokaklarımız yıkanıyor, yıkanmaya da devam edecek. Bunun akabinde dezenfekte de yapıyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek, kalabalık olan ortamları, bankamatiklerin tamamını, çocuk bahçelerinin tamamını, camilerimizi, cemevlerimizi, okullarımızı, kamusal alanların tamamını dezenfekte ediyoruz."