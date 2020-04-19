Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip caddeleri fırçalarla yıkadılar - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu gerçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından köpüklü suyla yıkadı.



Kocaeli'de yeni yip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklar Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Toplum sağlığı için alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sakinlerinin en çok vakit geçirdiği alanlarda ise fırçalarla temizlik yaptı.



"İlçemizi baştan sona yıkadık"



Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Dünyada 180'den fazla ülkede görülen korona virüsün ülkemizde tespit edildiği ilk vakayla birlikte bizlerde toplum sağlığı için gerekli önlemlerimizi almıştık. Cumhurbaşkanlığımızın yayınladığı genelgeler, Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları doğrultusunda ilk günden bu yana ilçemizdeki cadde ve sokaklarda belirli aralıklarla dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte sahaya inerek adeta ilçemizi baştan sona yıkadık. Bu çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ben sahada fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirlerle bu virüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ