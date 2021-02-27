Son dakika... Kısıtlamaya rağmen piknik yapanlara polis ekipleri ceza kesti - Son Dakika

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Kısıtlamaya rağmen piknik yapanlara polis ekipleri ceza kesti

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yapan kalabalık gruba polis ekipleri ceza kesti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftasonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı itibariyle başladı. Arnavutköy'de kalabalık bir grup ise kısıtlamayı hiçe sayarak piknik yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine yapılan piknik sonlandırıldı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.